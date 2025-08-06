Arriva uno stop dalla Regione al progetto del parco eolico 'Monte Chiappa', proposto dalla società Tozzi Green S.p.A. e destinato al territorio del Dianese, tra i comuni di San Bartolomeo al Mare, Andora e Villa Faraldi.

L’ente di piazza De Ferrari ha confermato la sua netta opposizione all’operazione con un parere negativo espresso dalla Direzione Generale Politiche Abitative, Territorio e Demanio Costiero.

E’ stata ribadita la posizione assunta già nel mese di marzo, giudicando le integrazioni presentate dalla società non esaustive rispetto alle criticità sollevate. Tra i motivi di contrarietà, il documento evidenzia criticità irrisolte sulle pendenze delle scarpate e sui muri di contenimento; possibili interferenze tra la stazione elettrica e il Piano Urbanistico Comunale di Andora; la presenza di "aree percorse dal fuoco” in contrasto con la normativa vigente.

La Regione ha sottolineato che, non essendo stati risolti i problemi segnalati in materia di paesaggio e urbanistica, il parere non può che essere confermato in termini di contrarietà. Tale decisione rappresenta un ostacolo significativo e quasi insuperabile per il futuro del progetto eolico, che prevedeva l’installazione di sette aerogeneratori.