Finalmente la residenza: la famiglia Sarli ringrazia il Comune di Albenga

A chiusura della vicenda che aveva visto la famiglia Sarli, proveniente dal Vietnam, per diversi mesi senza residenza e senza possibilità di accesso ai servizi, riceviamo e pubblichiamo con piacere il suo ringraziamento al Comune di Albenga che ha infine concesso la residenza (leggi QUI).

“Un Sincero Ringraziamento dalla Famiglia Sarli al Comune di Albenga. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Comune di Albenga, in particolare al Sindaco, all'Assessore Gaia, all'assistente sociale Dottoressa Lange, al personale dell'anagrafe e a tutti coloro che ci hanno supportato e continuano a farlo. Fin dal primo momento, siamo stati considerati unicamente come persone in difficoltà, bisognose di aiuto, e la nostra situazione è stata gestita con la massima celerità consentita dalle normative e dalle procedure.

È innegabile che il percorso sia stato lungo e impegnativo. I mesi trascorsi in attesa hanno prosciugato le nostre risorse e avrebbero potuto essere impiegati in modo più produttivo per la nostra ripartenza. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante le sfide burocratiche, abbiamo sempre trovato persone pronte ad ascoltarci e a guidarci.

Ora, il nostro obiettivo primario è ricostruire una situazione stabile e serena, specialmente per i membri più giovani della nostra famiglia. Ci attende un grande lavoro per provvedere a casa, lavoro e scuola, ma siamo fiduciosi. Non cerchiamo privilegi, ma teniamo a ringraziare pubblicamente chi ci è stato e ci sarà vicino in questo cammino.

Sappiamo di poter contare ancora sul supporto delle persone che abbiamo menzionato e sul grande cuore che la comunità di Albenga ha dimostrato nei nostri confronti.





Con sincera riconoscenza,

Marco Sarli e famiglia”