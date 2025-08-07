“Ottica Rocchetti” spegne 40 candeline, un punto di riferimento per la vista dei savonesi

Il 10 agosto 1985, a soli 20 anni, Franco Rocchetti apriva il suo negozio di ottica in via Boselli, nel cuore di Savona. Oggi, a distanza di 40 anni, quel giovane imprenditore è diventato un punto di riferimento insostituibile per la città e non solo.



“Ottica Rocchetti” è da sempre sinonimo di professionalità, competenza e passione. Nel corso degli anni Franco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Maestro Ottico nel 2012 e nel 2023, oltre al prestigioso Salvino d’Argento, conferito a chi esercita la propria professione con autentica dedizione. A questi si aggiungono molti altri attestati che testimoniano un percorso fatto di impegno costante e aggiornamento continuo.



Il suo negozio è diventato un luogo di fiducia per migliaia di clienti, dove innovazione e attenzione alla persona si fondono in un servizio sempre all’altezza delle aspettative.



A Franco vanno i più sinceri auguri di continuare il suo lavoro con la stessa energia di sempre… perché, diciamolo, per la pensione c’è ancora tempo!