Il 10 agosto 1985, a soli 20 anni, Franco Rocchetti apriva il suo negozio di ottica in via Boselli, nel cuore di Savona. Oggi, a distanza di 40 anni, quel giovane imprenditore è diventato un punto di riferimento insostituibile per la città e non solo.
“Ottica Rocchetti” è da sempre sinonimo di professionalità, competenza e passione. Nel corso degli anni Franco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Maestro Ottico nel 2012 e nel 2023, oltre al prestigioso Salvino d’Argento, conferito a chi esercita la propria professione con autentica dedizione. A questi si aggiungono molti altri attestati che testimoniano un percorso fatto di impegno costante e aggiornamento continuo.
Il suo negozio è diventato un luogo di fiducia per migliaia di clienti, dove innovazione e attenzione alla persona si fondono in un servizio sempre all’altezza delle aspettative.
A Franco vanno i più sinceri auguri di continuare il suo lavoro con la stessa energia di sempre… perché, diciamolo, per la pensione c’è ancora tempo!
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità | 07 agosto 2025, 13:34
“Ottica Rocchetti” spegne 40 candeline, un punto di riferimento per la vista dei savonesi
Il negozio è un luogo di riferimento per migliaia di clienti, dove innovazione e attenzione alla persona garantiscono un servizio di qualità
Il 10 agosto 1985, a soli 20 anni, Franco Rocchetti apriva il suo negozio di ottica in via Boselli, nel cuore di Savona. Oggi, a distanza di 40 anni, quel giovane imprenditore è diventato un punto di riferimento insostituibile per la città e non solo.