Attualità | 08 agosto 2025, 19:00

95 kWp di nuova potenza fotovoltaica per la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) "Val Maremola"

Tre aziende, che condividono lo stesso capannone, hanno deciso di unire le forze per realizzare gli impianti insieme, in modo da ottimizzare i costi e massimizzare i benefici della produzione e condivisione dell'energia

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) "Val Maremola" si dota di 95 kWp di nuova potenza fotovoltaica

I nuovi impianti appartengono a tre aziende distinte: Croce Bianca di Borgio Verezzi, Tameo Kits azienda tra i leader mondiali del modellismo e Immo Borgio 1998 - Societá benefit con sede a Borgio Verezzi

Queste tre aziende, che condividono lo stesso capannone, hanno deciso di unire le forze per realizzare gli impianti insieme, in modo da ottimizzare i costi e massimizzare i benefici della produzione e condivisione energetica.

I tre impianti, attualmente in fase di completamento, sono situati in Via Valle a Borgio Verezzi.

L'iter per la realizzazione di questi tre impianti è iniziato alla fine del 2024, con la richiesta dei contributi a fondo perduto. La Cooperativa Benefit "Energia Condivisa" ha supportato le tre aziende in tutte le fasi del processo, dalla richiesta dei contributi fino alla realizzazione vera e propria. La messa in opera fisica degli impianti ha avuto una gestazione di poche settimane.

Gli impianti sono stati progettati per avere obiettivi diversi e personalizzati, in funzione dei consumi e delle specifiche esigenze di ciascuna delle tre aziende partecipanti. Questo approccio su misura garantisce che ogni singola impresa possa massimizzare i propri risparmi e il proprio autoconsumo all'interno della configurazione della CER.

Un impianto è stato installato da Croce Bianca di Borgio Verezzi - dice Matteo Guarini Presidente della Croce Bianca di Borgio Verezzi - siamo orgogliosi di questo impianto che ci permette una migliore efficienza energetica e una importante riduzione dei consumi del nostro nuovo polo in Via Valle. Ringraziamo Energia Condivisa e in particolare Stefano Re per il supporto prestato sia per l'installazione ma soprattutto per l'ottenimento del contributo a fondo perduto PNNR del 40%".

Anche Luca Tameo, di Tameo Kits uno dei leader mondiali del modellismo, si associa ai ringraziamenti e conferma che questa operazione rende la sua azienda più performante a livello energetico con un'importante riduzione dei costi della propria bolletta.

"Con questi nuovi impianti - afferma Marco Caldana Presidente della Cooperativa Energia Condivisa - stimiamo una produzione aggiuntiva stimata di 133.000 kwh ogni anno, di cui almeno  90.000 KW condivisa ogni anno e una riduzione di 30.000 kg di Co2 a soprattutto una stima di oltre 2000€ di risorse da destinare a progetti di impatto sociale sul territorio della Val Maremola".

ENERGIA CONDIVISA - DOVE L'ETICA INCONTRA LA SOSTENIBILITÁ

Energia Condivisa (https://www.energiacondivisa.coop) unisce cittadini desiderosi di creare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e li accompagna in ogni fase del processo, promuovendo un ecosistema energetico etico e sostenibile.
Una Comunità Energetica è un’entità che produce e condivide energia rinnovabile, generando e gestendo autonomamente energia pulita, riducendo le emissioni di CO2 e gli sprechi energetici: si tratta di un soggetto di diritto autonomo a cui possono partecipare come membri persone e organizzazioni – sia private che pubbliche – che decidono di collaborare alla produzione e al consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili generando benefici economici attraverso i vantaggi offerti dagli incentivi, benefici sociali in quanto una percentuale dei benefici economici è destinata a progetti di inclusione sociale e infine benefici ambientali in quanto le comunità energetiche permettono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gli sprechi energetici.

Redazione

