Anello rubato a Savona, l'appello della polizia locale per trovare il proprietario

"È necessario portare al seguito la denuncia di furto sporta eventualmente a suo tempo presso Uffici di Polizia o Stazione dei Carabinieri"

Un anello in oro bianco e giallo con intreccio con la polizia locale che lancia l'appello per ritrovare il proprietario.

Probabilmente recuperato a seguito di un sequestro gli agenti hanno così pubblicato la foto del gioiello.

"Qualora le parti lese riconoscano l'oggetto potranno contattare i numeri  indicati - dicono dalla polizia locale ricordando i contatti del Nucleo Sicurezza Urbana  0198310453 e della Centrale Operativa 0198310447 - 
È necessario portare al seguito la denuncia di furto sporta eventualmente a suo tempo presso Uffici di Polizia o Stazione dei Carabinieri".

Luciano Parodi

