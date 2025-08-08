Anello rubato a Savona, l'appello della polizia locale per trovare il proprietario

Un anello in oro bianco e giallo con intreccio con la polizia locale che lancia l'appello per ritrovare il proprietario.
Probabilmente recuperato a seguito di un sequestro gli agenti hanno così pubblicato la foto del gioiello.
"Qualora le parti lese riconoscano l'oggetto potranno contattare i numeri indicati - dicono dalla polizia locale ricordando i contatti del Nucleo Sicurezza Urbana 0198310453 e della Centrale Operativa 0198310447 -
È necessario portare al seguito la denuncia di furto sporta eventualmente a suo tempo presso Uffici di Polizia o Stazione dei Carabinieri".