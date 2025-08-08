Trattamenti larvicidi contro la proliferazione delle zanzare ad Albenga

ALi.Sa., in collaborazione con l’ASL e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, effettuerà – attraverso una ditta specializzata – cinque interventi di trattamento larvicida sul territorio del Comune di Albenga, con l’obiettivo di contrastare in modo efficace la proliferazione delle zanzare.

Nel contesto della prevenzione delle arbovirosi, è sempre più importante adottare misure che limitino lo sviluppo delle zanzare, potenziali vettori di malattie come Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, Usutu e Encefalite da zecca (TBE). I trattamenti previsti mirano a impedire la trasformazione delle larve in zanzare adulte, riducendo così in modo significativo il rischio di diffusione di queste patologie.

Il Comune di Albenga è stato selezionato come uno dei territori interessati da questo progetto, che non comporterà alcun costo per l’Amministrazione comunale. Gli interventi si concentreranno sul suolo pubblico, con applicazioni nei tombini, caditoie e altri punti di ristagno d’acqua, utilizzando un larvicida a base di agenti fisico-meccanici, che crea una sottile pellicola siliconica sulla superficie dell’acqua, impedendo lo sviluppo delle larve.

Il prodotto utilizzato potrà essere alternato con un larvicida biologico a base di Bacillus Thuringiensis subs. Israelensis e Bacillus Sphaericus, entrambi riconosciuti per il basso impatto ambientale e la sicurezza per la salute umana e per l’ecosistema acquatico.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione, adottando comportamenti corretti per evitare il ristagno d’acqua anche in aree private, contribuendo così in modo concreto alla tutela della salute pubblica.