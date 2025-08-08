 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 12:57

Albenga, rottura della condotta dell’acquedotto al Villaggio Iris: problema risolto

Dall’Amministrazione Comunale: “Grazie alla squadra della Sca per la rapidità, la professionalità e la dedizione dimostrata nell’intervento, che ha permesso di limitare i disagi per i residenti”

Rottura improvvisa di una condotta dell’acquedotto a servizio del Villaggio Iris, nella serata di ieri.

Grazie al pronto intervento degli operai della Sca, il guasto è stato gestito con tempestività ed efficienza. I tecnici, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato il punto di rottura, effettuato lo scavo necessario e risolto il problema nel corso della notte, ripristinando regolarmente il flusso idrico.

La condotta è ora completamente funzionante e il servizio è tornato alla normalità.

Dall’Amministrazione Comunale: “Grazie alla squadra della Sca per la rapidità, la professionalità e la dedizione dimostrata nell’intervento, che ha permesso di limitare i disagi per i residenti”.

Redazione

