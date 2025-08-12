Docenti di religione, dalla diocesi Savona-Noli verranno assunti 21 a tempo indeterminato

Nuove assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

A disporle l'Ufficio Scolastico Regionale dopo che era da più di 20 anni, da febbraio 2004, che non veniva svolto un concorso.

In totale sono 189 in Liguria e per il savonese, diocesi Savona-Noli sono previsti 21 posti, 10 per la scuola dell'infanzia e primaria e 11 per la secondaria di primo e secondo grado. In totale 24 posti per Albenga-Imperia (13 e 11).

Per la definizione dei riparti sono state avviate le opportune interlocuzioni con l’Ufficio di Coordinamento regionale delle Diocesi ricadenti nel territorio ligure, coinvolgendo le Diocesi interessate.

Per quanto riguarda invece la nomina dei dirigenti scolastici, è stata assegnata all'Istituto Comprensivo di Finale Ligure Elisabetta Meloni. Vacanti e disponibili il comprensivo di Sassello, Loano/Boissano e Andora/Laigueglia (sede di incarico nominale fino al 2027 e disponibile per altro incarico).