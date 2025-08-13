 / Solidarietà

Solidarietà | 13 agosto 2025, 15:46

180 chilometri a nuoto per salvare il Mediterraneo: il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua sostiene l’impresa di Noam Yaron

L’impresa estrema per proteggere il "mare nostrum" interamente vissuta in acqua. 7 clubs ponentini a sostegno

Il Mediterraneo è la nostra patria comune: un patrimonio naturale, storico e culturale che unisce popoli e tradizioni, oggi però gravemente minacciato. Plastica, inquinamento, pesca intensiva e cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la sua straordinaria biodiversità. Di fronte a questa emergenza, il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, sotto la presidenza di Simona Salvemini, scende in campo per difenderlo, sostenendo un’impresa sportiva e scientifica senza precedenti.

Lo svizzero Noam Yaron sta affrontando una sfida epica: nuotare 180 chilometri senza sosta, da Calvi in Corsica fino al Principato di Monaco, per richiamare l’attenzione sulla protezione del Mediterraneo. Durante la traversata, in 5 giorni e 4 notti dove Yaron dorme e si nutre in acqua, un team scientifico raccoglierà campioni d’acqua per analizzare l’inquinamento e lo stato ambientale dell’area protetta del Santuario Pelagos.

La traversata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica ma anche a raccogliere 100 mila euro da destinare a campagne educative, monitoraggi della biodiversità e interventi concreti contro l’inquinamento da plastica nel Mediterraneo.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione internazionale che coinvolge Rotary Club di altri Paesi e organizzazioni impegnate nella difesa dell’ambiente marino. L’impegno condiviso mira a unire sport, scienza e sensibilizzazione, con l’obiettivo di generare un cambiamento concreto nelle abitudini e nella consapevolezza della comunità.

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua è protagonista di questa azione insieme agli altri Club Rotary del Ponente ligure: RC Sanremo, RC Sanremo Hanbury, RC Savona, RC Albenga, RC Alassio, RC Imperia. Compatti, i sette club del Ponente ligure insieme al Rotary Club di Monaco si presentano come la prima linea internazionale del progetto, uniti in un’unica azione coordinata per la salvaguardia del Mediterraneo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium