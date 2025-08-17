Finale, park ex Piaggio e costi, la maggioranza: “Necessari ben più di 150mila euro. Tempi legati all'iter con pareri esterni”

Dopo l'apertura dei giorni scorsi, continua a far discutere nell'agone politico la nascita e la gestione del parcheggio nell'area ex Piaggio. Dopo le critiche del gruppo “Scelgo Finale” sulla mancanza di agevolazioni ai residenti, sono stati i consiglieri di “Impegno X Finale” a esprimere perplessità sulle modalità con cui l'Amministrazione ha portato a compimento l'opera e sui suoi costi.

Un attacco che la maggioranza, in una nota diffusa attraverso le parole dell'assessore all'Urbanistica Umberto Luzi, definisce viziato da “incongruenze e strumentalizzazioni che non possono passare inosservate”, affermando a sua volta di ritenere “doveroso fare chiarezza e riportare i fatti nella loro oggettività”.

Il primo affondo riguarda lo stanziamento da 150 mila euro deliberato dalla Giunta Frascherelli nell’aprile 2024. “Appare evidentemente una trovata da campagna elettorale, - dice l'assessore - la GIF srl (attuale proprietaria dell'area, ndr) ha perfezionato l’acquisto delle ex aree Piaggio solo il 19 giugno 2024. È quindi incomprensibile come la precedente maggioranza potesse trattare in maniera concreta la realizzazione di un parcheggio su aree ancora intestate ad altro soggetto, senza alcun titolo giuridico per impegnare risorse pubbliche. Si tratta di un evidente annuncio privo di sostanza”.

La replica sottolinea inoltre come le risorse stanziate all’epoca si siano rivelate insufficienti. “La somma di 150 mila euro prevista dalla precedente amministrazione si è dimostrata nettamente insufficiente rispetto ai costi reali sostenuti dalla proprietà per la realizzazione di un parcheggio moderno, sicuro e dotato di tutti i servizi necessari - si legge - La cifra effettivamente stanziata dalla società proprietaria è stata ben superiore, a riprova del fatto che un’operazione di tale portata non poteva essere affrontata con risorse esigue e senza un progetto validato”.

“La differenza nei risultati è evidente: la Giunta Berlangieri, in un solo anno di amministrazione, ha chiesto e ottenuto un parcheggio pubblico da 188 posti, mentre in dieci anni la Giunta Frascherelli non è riuscita a portare a termine alcuna operazione concreta in tal senso” aggiungono dalla maggioranza nella nota.

Rivendicando poi il lavoro istituzionale svolto in questa operazione: “Nel corso di quest’anno l’attuale Amministrazione Berlangieri ha portato avanti trattative continue e costruttive con GIF Srl per convincere la società a sviluppare la progettazione dell’area, ricordando che si tratta di proprietà privata. L’iter di approvazione ha richiesto pareri esterni da enti quali la Sovrintendenza e l’Anas, con tempistiche tecniche che non dipendono dalla sola volontà dell’Amministrazione, ma che dimostrano la serietà e la correttezza del percorso seguito”.

Quanto alle tariffe, invece, l'assessore spiega come la scelta di applicare la tariffa di 1 euro all’ora si sia resa “necessaria per coprire i costi di realizzazione e gestione del parcheggio”, perseguendo un obiettivo, quello di “portare i non residenti a utilizzare il parcheggio ex Piaggio, offrendo una tariffa più bassa rispetto al centro e liberando così posti centrali per i residenti e i lavoratori che già beneficiano di agevolazioni”.

“Comprendiamo il disagio della minoranza consiliare, ma ci preme ricordare che siamo stati eletti per governare e che ai proclami preferiamo i fatti concreti - aggiungono dalla maggioranza -. I risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti e sarebbero arrivati anche se il parcheggio fosse stato realizzato interamente dal Comune: la differenza è che oggi Finale Ligure può contare su un’infrastruttura moderna, funzionale e finalmente a disposizione della collettività. La polemica politica lascia il tempo che trova: la nostra priorità resta il bene dei cittadini e della città”.