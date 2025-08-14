Droga in Val Bormida, sequestrato oltre un chilo di cocaina. Due arresti e un obbligo di dimora

Ha portato all'arresto di due cittadini albanesi e all’applicazione dell’obbligo di dimora per un loro connazionale, tutti di età compresa tra i 30 e i 35 anni, un'operazione antidroga chiusa nelle scorse giornate dai carabinieri di Cairo Montenotte.

L’azione, coordinata dal Comando Provinciale dell'Arma e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Cairo Montenotte con il supporto delle stazione di Carcare, Cengio e Millesimo, si inserisce nella costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, priorità dell’Arma a tutela della sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’operazione è il frutto di una lunga indagine avviata nel 2024 e diretta dalla Procura della Repubblica di Savona, che aveva già portato a diversi arresti e al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario dettagliato sull’attività di un gruppetto criminale dedito allo spaccio in Val Bormida, ma con clienti anche provenienti dalla riviera.

Il gruppo si avvaleva della collaborazione di altri connazionali, irregolari sul territorio nazionale, e utilizzava autovetture noleggiate presso aeroporti del nord Italia per le consegne.

Nel corso delle indagini i militari hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina. Gli arresti recenti sono stati eseguiti in applicazione di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Savona, su richiesta della locale Procura, confermando l’efficacia del lavoro capillare svolto dai carabinieri.

Tra agli anni 2023 e 2025, i militari del Comando Provinciale hanno infatti eseguito numerosi arresti e sequestri di droga, anche grazie ad una costante opera di monitoraggio del territorio, un lavoro capillare svolto dai militari sia in abiti borghesi che in uniforme, con una profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale, costantemente aggiornata in considerazione delle sempre nuove modalità esecutive adottate dalla criminalità.