Eventi | 14 agosto 2025, 17:51

Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione ad “Autori a Bossoleto” col romanzo “Una camicia rosso sangue”

Appuntamento con la rassegna di Villanova d'Albenga martedì 19 agosto

Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione ad “Autori a Bossoleto” col romanzo “Una camicia rosso sangue”

La rassegna “Autori a Bossoleto”, dopo il successo di pubblico dei primi tre incontri, torna martedì 19 agosto alle ore 21.15, nel caratteristico borgo di Bossoleto di Villanova d’Albenga.

Ospiti saranno Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione, coppia di scrittori che firma “Una camicia rosso sangue”, (Robin edizioni) seguito della fortunata serie di gialli con protagonista il garibaldino Giacomo Dho, chiamato a risolvere misteri e omicidi.

Nel nuovo e coinvolgente giallo, una serie di misteriosi delitti nella villa di una nobile famiglia inglese, nella campagna siciliana, allontana il garibaldino Giacomo Dho dalla lotta per la liberazione del Meridione. È chiamato, come investigatore, a un’indagine complessa e delicata, che ha come scenario un mondo di spie operanti in un’Italia stretta tra gli interessi strategici della diplomazia britannica, quelli patriottici e rivoluzionari di Garibaldi e Bixio e quelli di Cavour e del Regno sabaudo.

Ad accompagnare la presentazione del libro ci sarà la degustazione di un cocktail ispirato all’investigatore Dho, realizzato da Ottavia Castellaro e tratto dal volume “Aromatiche da bere”. Chiude  la serata, il consueto momento conviviale a cura del comitato di Bossoleto.

La rassegna “Autori a Bossoleto”, presentata dalla giornalista Monica Napoletano, è organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga e in collaborazione con le edizioni Delfino Moro. Ingresso libero.


 

Redazione

