Una lettrice : "Ma perché dobbiamo vedere i sacchetti per terra?"

Sull'argomento "raccolta differenziata" non c'è molto da dire. Questo cambiamento una differenza di certo l'ha portata nella città di Savona: c'erano una volta i bidoni, grandi e numerosi sparsi per la città .Adesso non ci sono più,li hanno tolti ( nn si capisce perché). Al loro posto ne hanno messo tanti piccolini,come fossimo per gioco volati nel paese degli gnomi. E la gente cosa fa? Lascia i sacchi della " monnezza" proprio esattamente laddove prima c'erano i bidoni e ancora si intravede la loro ombra. Così Savona è diventata una città piena di sacchetti ovunque. Però si fa la differenziata.

La cosa " brutta a vedersi" di questa nuova raccolta differenziata sono i sacchetti lasciati li per terra e non dentro ai bidoni come si è sempre usato.

Mi spiegate perché dobbiamo vedere i sacchetti per terra?

Che sia anche solo per il giorno del ritiro (che poi solo un giorno non è mai) non è comunque bello vedere questi sacchi così al suolo abbandonati. Ma perché ci avete tolto i bidoni?