“Dio salvi la Regina”: don Gabriele Corini presenta il suo libro alla Galleria Artender di Alassio

“Dio salvi la Regina” è il libro di don Gabriele Corini che verrà presentato sabato 23 agosto alle 18.30 alla Galleria Artender in Passeggiata Cadorna 53 ad Alassio.

Il libro propone un’analisi approfondita della figura di Ester, protagonista dell’omonimo testo biblico, considerata non solo nella sua dimensione storica e letteraria, ma anche come simbolo capace di incarnare valori quali coraggio, determinazione, fede, intelligenza e saggezza. Particolare rilievo è dato alla sua audacia, che le permise di cambiare il destino di un intero popolo. Attraverso le sue azioni e scelte, Ester emerge come un’eroina che guida alla liberazione del popolo ebraico e si propone, al contempo, come modello di virtù universale e senza tempo.

Il volume indaga inoltre il legame tra fede, simboli condivisi e coscienza civile, in un dialogo a due voci che intreccia teologia, narrazione e analisi culturale. Lo stile, chiaro e rigoroso, si rivolge a un pubblico ampio e variegato. L’incontro prevede la lettura di brani selezionati e un momento dedicato alle domande dei presenti. Al termine sarà possibile acquistare il libro e partecipare alla sessione di firmacopie.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune, è con ingresso libero.