Savona, sul fondale della spiaggia libera dal Piazzale Eroe dei due Mondi spunta un piano cottura a quattro fuochi

Un piano cottura a quattro fuochi, abbandonato sul fondale marino, a pochi metri dalla riva della spiaggia libera di Piazzale Eroe dei Due Mondi. È la scoperta surreale e preoccupante fatta da una bagnante savonese, frequentatrice di quella spiaggia, che durante una nuotata davanti al litorale, si è imbattuta in quello che definisce "un vero e proprio scempio ambientale".

«Oggi, nuotando, mi sono trovata davanti un piano cottura a quattro fuochi — racconta sui social—. Era troppo pesante per portarlo a riva. Io raccolgo sempre ciò che riesco, dalle bottiglie di plastica ai sacchetti, ma ci sono oggetti che da sola non posso rimuovere. Possibile che un bene comune e prezioso come il mare debba essere devastato da simili atti di inciviltà?».

Il caso riaccende i riflettori sul tema dell’inquinamento marino e del degrado che troppo spesso interessa le spiagge libere cittadine. Se la presenza di rifiuti leggeri come plastica, lattine e cartoni per la pizza è ormai, purtroppo, tristemente frequente, l’abbandono di materiali ingombranti e pesanti, come in questo caso, rappresenta un’ulteriore minaccia per l’ambiente e un rischio per la sicurezza dei bagnanti. E chi si chiede come abbia ragionato chi, quel piano cottura, ha deciso di scaricarlo in mare.