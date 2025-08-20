Un lettore : "Per chi esce dal porto turistico di Finale difficoltà a immettersi sull'Aurelia"

Scrivo per segnalarle le difficoltà che gli utenti del porto turistico di Finale, devono affrontare per potersi immettere con l’auto sulla statale Aurelia.

Il problema è sorto successivamente ai lavori di messa in sicurezza (tuttora in corso) dell’area interessata dalla frana all’uscita della galleria San Donato.

Attualmente il flusso in uscita delle auto dal porto è stato modificato con l’obbligo di svolta a sinistra (direzione Finale Ligure) ed è regolato da un semaforo che risulta “non dedicato esclusivamente all’uscita dal porto”, ma sincronizzato con gli stessi tempi e indicazioni semaforiche con un secondo semaforo, che regola il flusso auto che da Varigotti si dirige verso Finale Ligure.

In pratica con l’attuale impostazione semaforica, risulta difficile e pericoloso uscire dal porto per immettersi sulla statale Aurelia, con il rischio di provocare degli incidenti stradali.

Il problema è stato personalmente già segnalato all’ufficio porto, oltre che ad una pattuglia della polizia locale, senza che ad oggi siano stati adottati dei provvedimenti.

Le chiedo pertanto se può accendere un faro sulla criticità esposta, al fine di sollecitare una soluzione del problema, da parte degli enti locali pubblici interessati.