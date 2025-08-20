 / Al Direttore

Al Direttore | 20 agosto 2025, 12:04

Una lettrice "Sono stata via da Savona 40 giorni, ora sembra una città da terzo mondo"

Riceviamo e pubblichiamo

Sono stata fuori città per circa quaranta giorni e, al mio rientro, ho trovato il degrado più neri. A distanza di pochi metri una dall'altra, le eleganti postazioni per i rifiuti con file di bidoni ( sempre pieni) e cumuli di sacchetti per terra. Il tutto accompagnato, in alcune vie, da deliziosi mastelli colorati sui marciapiedi.

Savona, ridente città su un mare di rumenta,  sembra di essere in un paese del terzo mondo. Qualcuno pensava di migliorare l'aspetto della città? Mi spiace ma è necessario far sapere a quel "qualcuno" che non c'è riuscito. 

