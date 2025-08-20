 / Albisolese

Rifiuti sulle spiagge libere di Albissola, una cittadina: "Sono di una sporcizia incredibile, il Comune deve intervenire"

Sollevato anche il problema sicurezza sull'Aurelia: "Vogliamo attraversare la strada in tranquillità"

Arrivano tutte queste persone da fuori, loro sporcano e nessuno pulisce. Visto che Albissola viene presa d'assalto, il Comune dovrebbe mettere più bidoni e mantenere pulito. Le spiagge libere sono di una sporcizia incredibile, tra rifiuti, erba alta che non viene tagliata da tempo, tronchi".

Questo lo sfogo di una cittadina che vive da 3 anni nel comune albissolese il giorno successivo al weekend lungo di Ferragosto lamentando la presenza di rifiuti sul litorale.

"C'è un degrado che non è possibile andare avanti così, si accampano per giorni e fanno i bisogni. Come si può risolvere questa situazione?" ha proseguito.

Il Sindaco Gianluca Nasuti ha comunque rassicurato che Sat si impegna a pulire sul litorale due volte al giorno.

L'albissolese ha inoltre segnalato il problema dell'Aurelia e degli attraversamenti pedonali scrivendo sia ad Anas che al primo cittadino.

"Non ci sono luci. Parlo anche a nome delle persone anziane, vogliamo la sicurezza, attraversare la strada in tranquillità" ha continuato.

