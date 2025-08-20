Vacarrezza sul rigassificatore : "Il Governo ha recepito la linea della Regione e ringrazio il ministro Pichetto Fratin"

"Con il passare del tempo, la verità tende ad emergere". Così il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza interviene sulle recenti dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin che esclude la Liguria come sede del rigassificatore. "Ringrazio il Ministro Gilberto Pichetto Fratin per la cortesia di avermi telefonato stamani - dice Vaccarezza - per confermarmi di come il Governo abbia recepito la linea di Regione Liguria: il Rigassificatore non verrà mai a Vado Ligure. Lo ringrazio a nome mio, della mia Provincia e dei moltissimi militanti di Forza Italia che hanno avuto fiducia nelle sue e nelle mie parole ; arrivare a questa dichiarazione non è stato un percorso facile e credo sia imperativo ripercorrerne le tappe più significative e spesso dolenti sotto diversi aspetti".

"Abbiamo sempre affermato che il rigassificatore sarebbe stato un progetto condiviso con il territorio - continua Vaccarezza - e che sarebbe stato possibile realizzarlo SOLO con l'assenso di cittadini e amministrazioni locali. Il Governo ha ascoltato il nostro appello; insieme al Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri abbiamo avuto occasione di confronto con il Ministro e abbiamo trovato porte aperte, ascolto e ragione. Oggi non posso che essere grato, e ammetto che tutto ciò che di negativo c'è stato, dai momenti di tensione a causa alla strumentalizzazione della minoranza ai momenti di stanchezza, non hanno fatto altro che rafforzare la mia volontà ad andare avanti. Alla fine, il risultato eccezionale di oggi non è solo il raggiungimento di un traguardo, ma la prova concreta del valore di tutti coloro che si sono impegnati per il nostro territorio".



