22 agosto 2025, 19:31

Degrado di Villa Zanelli, una lettrice: "Mi chiedo che sovvenzioni hanno avuto queste opere incompiute"

Le condizioni della struttura continuano a far discutere

Riceviamo e pubblichiamo:

Dopo una lettera pubblicata da un vostro lettore sull'ennesimo degrado di Villa Zanelli in effetti mi chiedo che sovvenzioni hanno avuto queste opere incompiute.

Non tanto tempo fa avevo partecipato alle visite guidate di questo gioiello, in gran parte ristrutturato e pazienza se per gli scopi di albergo e un'area più pubblica di eventi, notando come fossero state installate già delle moderne porte blindate e tecnologie varie (nelle camere mancavano giusto i mobili) .

All' ingresso mancavano giusto due grandi opere di cui nessuno ha memoria (?), ma tutto restaurato in giro, pronto alla nuova vita che i Savonesi si aspettavano e non dubito abbiano pagato.

Lettera firmata

