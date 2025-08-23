Gorra celebra il patrono San Bartolomeo: tra fede e tradizioni si uniscono all'arte

La comunità di Gorra si appresta a vivere le celebrazioni per la solennità di San Bartolomeo Apostolo, patrono della frazione finalese, con un ricco programma che unisce momenti religiosi, musica e tradizione popolare.

Si parte questa sera, sabato 23 agosto, alle 21 con i Vespri d’organo del Maestro Paolo Venturino, che proporrà un repertorio di grande suggestione con musiche di Buxtehude, Clérambault, Bach, Franck e Boëllmann.

La giornata clou sarà domani, domenica 24 agosto. Alle 11 è in programma la Santa Messa, mentre alle 20.30 si terrà la Messa solenne, animata dal coro “Don Nicolò Parodi”. A seguire, la consueta e attesissima processione tradizionale con l’antica statua del Santo, accompagnata dalle note della Banda “Guido Moretti” di Pietra Ligure. Al termine, la Pro Loco di Gorra e Olle offrirà un rinfresco per tutti i partecipanti.

Lunedì 25 agosto, alle 18.30, la comunità si ritroverà per una Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia, mentre la chiusura delle celebrazioni è prevista martedì 26 agosto alle 21, con la presentazione del restauro del polittico cinquecentesco di San Lazzaro, curato da Formae Lucis e dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Albenga-Imperia. La serata si concluderà con un momento conviviale offerto dalla parrocchia.