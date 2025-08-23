Il “Meteorologo Ignorante” Gianfranco Saffioti arriva anche a Rialto: appuntamento sabato 6 settembre

Appuntamento sabato 6 settembre, dalle ore 21.00, in località Chiesa a Rialto con “Mi manda Bernacca”: una serata divulgativa dedicata ai temi di allerte meteo e dissesto idrogeologico, organizzata dal Comune di Rialto.

Protagonista della serata sarà Gianfranco Saffioti, noto come il Meteorologo Ignorante; il popolare blogger genovese, nonché fondatore di Limet (Associazione Ligure di Meteorologia), farà tappa nel nostro comune con il suo “Ignotur”: un ciclo di incontri caratterizzati da una modalità di affrontare la meteorologia in termini non convenzionali e accessibile a tutti, riuscendo a presentare con chiarezza, ironia e leggerezza argomenti spesso complessi.

Durante l’evento, Saffioti ci aiuterà ad approfondire e comprendere i mutamenti del clima a cui stiamo assistendo.

Negli ultimi anni, infatti, si sono verificati sempre più frequentemente eventi meteorologici estremi, per questo la formazione e l’informazione dei cittadini rivestono una fondamentale importanza nella gestione delle emergenze.

A seguito interverrà la dott.ssa Geologa Luana Isella, attuale Vice Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria, da anni impegnata sul territorio della zona, che illustrerà gli effetti al suolo di questo tipo di precipitazioni.

Ingresso libero.

Prima dello spettacolo, dalle ore 19, possibilità di cenare in loco (menu proposto dalla Polisportiva Rialtese: gnocchi al pesto, salsiccia con contorno, dolce e bibite - € 20,00 - prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre al n. 347 5074494)