A Savona e Varazze “Respiro sull’Acqua”: il Rotary porta la libertà della vela oltre ogni barriera

C’è un istante preciso quando le vele si gonfiano e il vento spinge l’imbarcazione fuori dal porto in cui la terraferma sembra allontanarsi non solo nello spazio, ma anche nei pensieri. È quel momento che il progetto “Respiro sull’Acqua” vuole regalare a chi convive con una disabilità: un frammento di libertà, un respiro nuovo e una nuova scoperta.

Oggi sabato 23 agosto dal porto di Savona, e ieri dal porto Marina di Varazze, sono partite le prime tappe di un percorso che toccherà tutta la Liguria Ovest grazie al Rotary club di Savona e al Rotary club di Varazze. I presidenti Simona Salvemini ed Eugenio Dotta hanno dato il via simbolico a un viaggio che non è solo fisico ma profondamente umano. Otto uscite in barca a vela, rivolte a persone con disabilità psichiche, motorie e visive.

L’imbarcazione Estrella De Mar II, guidata con generosità dal velista Marco Antonio Duccini, socio ed esperto della Lega Navale Italiana, ha ospitato i primi partecipanti. Un grazie speciale al porto della Marina di Varazze e alla Lega Navale Italiana, che hanno offerto il posto barca e servizi, dimostrando quanto lo sport del mare possa essere inclusione, solidarietà e comunità.

Oggi sabato 23 agosto è il Porto Turistico di Savona a diventare scenario della seconda uscita, con i rotariani savonesi e i volontari velisti dell’associazione Handarpermare A.P.S. per accompagnare i ragazzi in questa esperienza unica.

“Respiro sull’Acqua” è promosso dai Rotary Club del Gruppo Liguria Ovest e dal Rotaract Club Imperia, in collaborazione con Handarpermare.

Non è un semplice progetto, ma è la testimonianza concreta che il mare può abbattere barriere invisibili e restituire dignità, emozione e leggerezza.

“Quando il vento ci spinge lontano dalla riva – ricordano i presidenti Salvemini e Dotta – scopriamo che la disabilità non cancella la voglia di vivere e accende nove prospettive. Il Rotary vuole essere ponte, vela e respiro affinché nessuno resti a terra”.