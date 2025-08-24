Borghetto S. Spirito: suggellato ufficialmente il gemellaggio con Cetara

Nella mattinata di ieri, sabato 23 agosto, presso la Sala Consiliare di Palazzo Pietracaprina, il Comune di Borghetto Santo Spirito ha suggellato ufficialmente il Patto di Gemellaggio con il Comune di Cetara, alla presenza di numerose autorità civili e religiose, dell’Associazione Vecchia Loano, nonché di tanti cittadini.

A firmare l’atto sono stati il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa e la consigliera delegata ai gemellaggi e ai patti di amicizia Maria Carla Calcaterra, insieme al consigliere delegato del Comune di Cetara Luigi Carobene, accompagnato dal comandante della Polizia Locale di Cetara, Raffaela de Santis e dal Portatore ufficiale del Gonfalone, Antonio Fiorillo.

Alla cerimonia hanno preso parte i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo, oltre a numerosi sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui Mario Basso (sindaco di Bardinetto), Luca Lettieri (sindaco di Loano), Marinella Fasano (sindaco di Ceriale) e il vicesindaco di Balestrino Paolo Famà. Presenti inoltre gli assessori e consiglieri comunali di Borghetto Santo Spirito, a testimonianza della compattezza e della condivisione dell’intera comunità.

Il gemellaggio rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di amicizia e collaborazione tra le due comunità. Tutto ebbe origine alcuni anni fa con l’inaugurazione dell’opera d’arte “Spirito Intelligente”, realizzata dallo scultore borghettino Simone Finotti e ispirata al noto artista cetarese Ugo Marano. Nel 2022, questo legame si consolidò con la sottoscrizione del Patto di Amicizia con la posa di una targa commemorativa realizzata dalla ceramista borghettina Giovanna Oreglia sulla passerella panoramica che collega Borghetto con Ceriale. Patto di Amicizia che nel tempo ha visto rafforzarsi scambi, relazioni e iniziative condivise tra i due paesi.

La scelta di sottoscrivere nella giornata di ieri il documento ufficiale di gemellaggio non è stata casuale: Borghetto Santo Spirito ha celebrato infatti in quella giornata la tradizionale processione a mare della Madonna della Guardia, patrona e protettrice della comunità. La devozione affonda le radici nella notte tra il 1° e il 2 luglio 1637, quando il pirata Ciribì, partito da Algeri, tentò di saccheggiare il borgo. La strenua resistenza dei borghettini impedì l’assalto e la vittoria fu attribuita alla protezione della Madonna della Guardia. Per questo motivo, ogni cinque anni, la città rinnova questa memoria con una serie di iniziative religiose tra cui la tradizionale e partecipata processione in mare.

Un ringraziamento particolare dell'amministrazione è andato all’Associazione Vecchia Loano e al suo presidente Agostino Delfino, "che ha collaborato nell’organizzazione dell’accoglienza e, soprattutto, degli eventi legati al gemellaggio - sottolineano dal Comune - offrendo un contributo prezioso alla sua buona riuscita".

"Quello che abbiamo firmato – hanno dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa e la consigliera Maria Carla Calcaterra – non è altro che una presa d’atto di un rapporto di amicizia che tra Borghetto e Cetara già esiste da tempo. Con questo gemellaggio intendiamo rafforzare i legami culturali, storici e umani tra le nostre comunità, che condividono tradizioni, valori e un profondo legame con il mare".

"Una tappa storica per Borghetto Santo Spirito e Cetara, unite da un gemellaggio che guarda al futuro, nel segno dell’amicizia e della collaborazione - la chiosa del Comune borghettino - Un ultimo ringraziamento va agli uffici comunali per l’impegno profuso in tutte le attività formali propedeutiche alla sottoscrizione odierna".