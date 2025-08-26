Varazze, rimosse dalla polizia locale ad agosto 12 vetture abbandonate

Prosegue anche nel periodo estivo a Varazze la rimozione di mezzi abbandonati nelle vie e piazze della città da parte della Polizia Locale.

"Solo nell'ultima settimana sono stati rimossi 5 motocicli abbandonati mentre, complessivamente nel mese di agosto, sono state 12 le vetture che, una volta rimosse, sono state destinate alla demolizione - spiega il Sindaco Luigi Pierfederici - Nel mese di settembre altri 5 veicoli saranno condotti alla demolizione. Il tutto dopo il compimento dell'iter amministrativo necessario per poter rimuovere e demolire i veicoli".

"Altre vetture, motocicli e biciclette abbandonati sul territorio comunale sono in elenco per dare il via alle necessarie autorizzazioni alla rimozione e successiva demolizione se necessaria - conclude il primo cittadino varazzino - Per ogni segnalazione ricordo che sul sito del comune di Varazze sono presenti i necessari contatti".