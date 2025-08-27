Allerta meteo, il viadotto Rastello e la galleria Fugona sarà aperti al traffico giovedì 28 agosto

A seguito dell’allerta meteo diramata per 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝟐𝟖 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓, con previsione di piogge intense e fenomeni temporaleschi sulla Liguria, la Provincia ha segnalato una 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 precedentemente annunciata della galleria Fugona.

𝐋𝐚 𝐒.𝐏.𝟐𝟗 "𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐝𝐢𝐛𝐨𝐧𝐚", nel tratto compreso tra il km 138+250 e il km 141+210, sul 𝐯𝐢𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐑𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 e all'interno della 𝐠𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚, nel territorio comunale di Altare, 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐫à 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 nella giornata di domani.

La chiusura era stata prevista dalle 8:30 e doveva terminare il giorno dopo venerdì 29, alla stessa ora per l’ultimazione dei lavori di sostituzione delle lampade.

"La decisione, presa in via eccezionale per 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞, tiene conto delle condizioni meteorologiche e dell’importanza strategica dell’arteria - spiegano dalla Provincia - Seguiranno aggiornamenti riguardo alle successive chiusure e modifiche alla circolazione. Si raccomanda massima attenzione e prudenza alla guida".