Parco dell'Adelasia, viabilità forestale rinnovata per una maggiore sicurezza contro gli incendi

Si è concluso con il sopralluogo finale della Regione Liguria l’intervento di adeguamento della viabilità interna alla Riserva naturale regionale Adelasia, un’area protetta strategica per la tutela ambientale della Val Bormida. L’opera, finanziata nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) – sottomisura 8.3 dedicata alla prevenzione dei danni alle foreste, è ora pienamente operativa e transitabile, assumendo un ruolo centrale nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

L’intervento, realizzato dalla Provincia di Savona, ha previsto il ripristino e la messa in sicurezza della rete di piste forestali che attraversa i circa 1.273 ettari della riserva, un territorio di elevato valore naturalistico, caratterizzato da una ricca biodiversità botanica e faunistica. La riqualificazione della viabilità consente oggi un accesso più rapido ed efficiente ai mezzi di soccorso, riducendo i tempi di intervento in caso di emergenza e rafforzando concretamente le azioni di prevenzione.

Si tratta di un investimento che guarda non solo alla gestione delle emergenze, ma anche alla tutela nel lungo periodo di uno dei polmoni verdi più rilevanti dell’entroterra ligure. In un contesto climatico segnato da estati sempre più calde e periodi di siccità prolungata, la capacità di intervenire tempestivamente diventa infatti un fattore determinante per la salvaguardia del patrimonio naturale e per la sicurezza delle comunità locali.