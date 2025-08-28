 / Attualità

In Piazza Sisto con i colori della bandiera della Palestina: la protesta a Savona contro il genocidio a Gaza (FOTO e VIDEO)

L'iniziativa prima dell'inizio della presentazione del libro di Lella Costa nella rassegna "Parole Ubikate in mare"

Magliette colorate, verdi, rosse, bianche e nere per far sentire la propria voce di protesta contro il genocidio a Gaza.

Lunedì sera in Piazza Sisto a Savona  in occasione della rassegna "Parole Ubikate in mare" prima dell'incontro con l'attrice e scrittrice Lella Costa una porzione di pubblico con indosso le t-shirt dei colori della bandiera della Palestina ha voluto esprimere il proprio dissenso contro la strage di vittime innocenti.

Prima della presentazione del libro è stata inoltre cantata "Bella Ciao" come segno di vicinanza al popolo palestinese in ginocchio.

Luciano Parodi

