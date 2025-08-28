Pietra, una simulazione per sensibilizzare e informare sulla prevenzione degli annegamenti: il 30 agosto “Operazione salvamento a 4 zampe”

Sarà la spiaggia libera attrezzata pet friendly “Ex Soggiorno Leonessa” di corso Italia, sul litorale di Levante, a Pietra Ligure, ad accogliere il prossimo sabato 30 agosto alle ore 16:00 l’evento “Operazione salvamento a 4 zampe”.

La manifestazione, promossa e organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, sezione Liguria della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (S.I.C.S.), Protezione Civile e Pietra Soccorso, ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione degli annegamenti e far conoscere strategie salvavita con una esercitazione di recupero uomo in mare con la partecipazione dei cani da salvataggio.

“Vivere il mare in piena sicurezza è uno dei nostri obiettivi primari ed è un criterio imperativo che portiamo avanti con grande impegno - commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e gli assessori alle Politiche Ambientali Cinzia Vaianella e al Demanio e Spiagge Francesco Amandola - Come Comune Bandiera Blu per il nostro litorale di Ponente, da due anni organizziamo eventi di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale della prevenzione degli annegamenti e, visto il grande successo, abbiamo deciso di estendere l'iniziativa anche al litorale di Levante”

“Grazie alla collaborazione ormai consolidata con i nostri partner e all’ospitalità della SLA ‘Ex Leonessa’ - continuano - offriamo un momento di prevenzione e consapevolezza attraverso una esercitazione di recupero uomo in mare con l’aiuto dei cani da salvataggio. L'intento rimane quello di coinvolgere i cittadini e i turisti, promuovendo comportamenti responsabili, valorizzando al contempo la nostra seconda spiaggia pet-friendly. Vi aspettiamo dunque tutti sabato pomeriggio per vivere insieme questo appuntamento importante e decisamente simpatico e coinvolgente grazie alla presenza dei meravigliosi cani da salvataggio”.