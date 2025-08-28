Albenga si mobilita per la Palestina: straordinaria risposta alla raccolta cibo di Anpi

Ancora una volta Albenga ha dimostrato grande generosità. Nei giorni scorsi, l’Associazione Il 25 Aprile ha ospitato due giornate di raccolta cibo a sostegno del popolo palestinese, nell’ex asilo E. Siccardi di Viale Martiri. Farina, riso, pasta, zucchero, pelati, legumi, biscotti, miele, marmellata e tonno sono stati donati dagli albenganesi.

Il materiale raccolto sarà caricato su una nave in partenza da Genova il 30 agosto, destinata a Catania e poi distribuita tramite le navi della Global Sumud Flotilla. “Non è ancora stato possibile fare una stima precisa, ma la risposta della città è stata straordinaria. Un grande grazie a tutti”, sottolineano gli organizzatori di Anpi Albenga e Leca d’Albenga.

La Croce Bianca di Albenga, sollecitata da ANPAS Nazionale, ha partecipato attivamente, mettendo a disposizione, oltre al cibo, anche un’ambulanza per il trasporto degli aiuti a Savona. Inoltre, due camion di Della Valle e RB Plant, che operano nel settore della floricoltura ingauna, sono stati messi a disposizione per il trasporto a Savona.

L’iniziativa, oltre a raccogliere generi di prima necessità, ha sottolineato il senso di comunità e solidarietà della città, trasformando un semplice gesto in un messaggio di vicinanza e speranza. “Non voltiamoci dall’altra parte. Restiamo umani”, ricordano gli organizzatori.