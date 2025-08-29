"Il sistema non funziona: Savona è una discarica a cielo aperto non solo per colpa dei cittadini indisciplinati"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina in risposta alla missiva di Patrizia Ferrone:

"Leggo la sua lettera e l’unica cosa sulla quale posso trovarmi d’accordo è il ringraziamento agli operatori della Sea-S (e specifico: operatori) per il lavoro che svolgono. Dopodiché Le chiedo: in quale emisfero di Savona abita? Probabilmente in centro, con comodi cassonetti intelligenti, o comunque in un condominio dotato di appositi contenitori, dove può agevolmente procedere allo smaltimento dei rifiuti a suo piacimento".

"Personalmente ho sempre fatto la raccolta differenziata, prima ancora che la nostra fantastica Giunta comunale elaborasse questa fantasiosa operazione di smaltimento. Il mio condominio (come tanti altri con meno di 12 unità) deve districarsi fra mastelli, orari e giorni specifici per il ritiro".

"Ad esempio, dobbiamo 'conservare' l’umido dal giovedì alle 23.00 fino alla domenica sera (ha presente il profumo in estate?), così come gli altri rifiuti. E spesso, purtroppo, bisogna sollecitarne il ritiro. Sarà perché gli operatori devono effettuare troppe soste per svuotare e riporre i mastelli al proprio posto?".

"Non mi dica che questo è un sistema che funziona, perché Savona è diventata una discarica a cielo aperto. E non è solo colpa dei cittadini indisciplinati, che esistevano, esistono ed esisteranno sempre; anzi, secondo me sarà sempre peggio, perché la gente si è stancata di essere presa in giro e di non poter dire la propria idea (“perché così è e così resterà”)".

"Speriamo che qualcuno abbia veramente a cuore Savona e i suoi cittadini, e rinsavisca".

Rosella M.