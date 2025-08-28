Porta a porta a Savona, una cittadina: "Chi abituato a differenziare si trova bene, in molti però conferiscono fuori programma"

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di una cittadina savonese circa le lamentele per il nuovo sistema di raccolta in città.
"Egregio Direttore
ogni tanto leggo pubblicate lettere assurde. Come la signora che si lamenta dei rumori notturni per ritirare i rifiuti: forse la signora non lavora, ha idea di cosa significhi svuotare i cassonetti di giorno sull'Aurelia?
La differenziata esisteva già, peccato che la maggior parte dei savonesi non l'abbia mai fatta.
Savona non era pulita neanche prima, solo che nei cassonetti del secco la gente buttava qualsiasi cosa. E ovviamente questo succedeva anche nel resto dei cassonetti.
Ora sembra più sporca perché la gente continua a buttare la spazzatura fuori dai giorni programmati, tanti non hanno ritirato il kit, spero che vengano multati.
Per chi è abituato a farla da sempre, invece, ci si trova benissimo. Era ora.
Un grazie mille a tutti gli operatori Sea-S che devono lottare tutti i giorni con la gente maleducata e incivile.
Patrizia Ferrone".