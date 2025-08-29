 / Attualità

Attualità | 29 agosto 2025, 13:08

Roccavignale, collaudi ok: aperta la passerella pedonale tra Valzemola e Millesimo

L’opera, finanziata dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, è stata realizzata dalla Provincia di Savona

È stata aperta oggi la nuova passerella pedonale che collega Valzemola, frazione di Roccavignale, a Millesimo.

L’opera, progettata cinque anni fa dal Comune di Roccavignale, è stata finanziata con un contributo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po e realizzata dalla Provincia di Savona.

I lavori si erano conclusi già da alcuni mesi, ma l’apertura era rimasta bloccata in attesa dei certificati di collaudo. "Con il via libera definitivo, la passerella è ora percorribile e il vicesindaco Mario è stato il primo ad attraversarla", fanno sapere dal Comune di Roccavignale.

Graziano De Valle

