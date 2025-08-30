Ultimo weekend di agosto col sole, ma da lunedì torna il maltempo sul savonese: le previsioni

Un ultimo fine settimana di agosto all'insegna del sole e del bel tempo per il savonese, ma le previsioni indicano un probabile peggioramento del tempo già a partire da lunedì.

Il bollettino meteo emesso dall'ARPAL (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) prevede un fine settimana stabile grazie a una timida rimonta dell'alta pressione, che dovrebbe però cedere con l'inizio del mese di settembre.

Quest'oggi, sabato 30 agosto, cielo parzialmente nuvoloso con locali addensamenti e possibili piovaschi isolati sui rilievi durante le ore centrali del giorno. Le temperature minime saranno di 18 °C, mentre le massime raggiungeranno i 28 °C. Il vento, inizialmente moderato o forte da nord, calerà nel corso della mattinata. Il mare, che al mattino sarà molto mosso reduce da una due giorni di grande intensità che ha lasciato alcuni strascichi sul litorale della nostra provincia, andrà gradualmente a ridursi, diventando mosso o temporaneamente poco mosso sul centro della regione.

Domani, domenica 31 agosto, il tempo si manterrà prevalentemente sereno, con qualche locale addensamento nuvoloso sui rilievi centrali nel pomeriggio. Le nubi aumenteranno in serata. Le temperature rimarranno stazionarie, con minime intorno ai 16 °C e massime fino a 26 °C. Il vento sarà debole o moderato con direzione variabile, mentre il mare risulterà mosso o poco mosso.

Le previsioni a medio termine indicano tuttavia un netto cambiamento per l'inizio della prossima settimana. Da lunedì 1° settembre, è atteso un nuovo peggioramento con maltempo e piogge diffuse. Questa situazione di instabilità proseguirà anche per martedì 2 settembre, con piogge diffuse in esaurimento nel corso della giornata con un miglioramento significativo verso metà settimana. Le temperature rimarranno stazionarie o subiranno un lieve calo.