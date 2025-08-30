 / Cronaca

30 agosto 2025

Borgio Verezzi, scontro tra un'auto e una moto sull'Aurelia: un ragazzo in codice giallo al Santa Corona

L'impatto nei pressi dell'ingresso del parcheggio dei bagni "La Bussola". Non gravi le condizioni del giovane

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno, poco prima delle 15:00, lungo la Statale Aurelia, all'altezza del rettilineo nel territorio comunale di Borgio Verezzi. Uno scooter e un'automobile sono entrati in collisione nei pressi dell'ingresso del parcheggio dei bagni "La Bussola".

La dinamica è finita al vaglio degli agenti della Polizia locale giunti sul posto, i quali hanno effettuato i rilievi di rito e regolato il traffico.

Fortunatamente non gravi le condizioni del giovane a bordo dello scooter, sbalzato a terra e assistito dai militi della Croce Bianca borgese insieme al personale dell'automedica Sierra. Dopo i primi controlli, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona per ulteriori accertamenti.

