Morte dell'ingegner Badoino, il Comune di Arnasco: "Uomo straordinario, al Comune ha dato tanta disponibilità ed abnegazione"

Tutto il comprensorio albenganese in queste ore è stato scosso dalla notizia della prematura scomparsa, a soli 51 anni, dell'ingegner Edgardo Badoino.

Anche il Comune di Arnasco, suo paese natale dove aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia.

“La nostra piccola comunità ha dovuto apprendere una triste e sconvolgente notizia – si legge nella nota dell'Amministrazione – la scomparsa di un uomo straordinario, uno stimato professionista che operava in tutto il comprensorio ingauno e soprattutto in Alassio. Una persona riservata ma molto disponibile. Arnasco gli ha dato i natali e da lui, soprattutto nel periodo della sua gioventù, ha ricevuto in cambio tanta, tanta disponibilità ed abnegazione. Grazie Edgardo per tutto quello che hai fatto e donato al tuo paese”.

Il sindaco e l’intera amministrazione comunale si stringono attorno alla moglie Gigliola, ai figli Vittorio e Giorgio, alla madre Bruna, alle sorelle Francesca e Alessandra con i nipoti, alla suocera, ai cognati e a tutti i familiari, con “cordoglio e sincero affetto in questo tragico momento”.

Le esequie di Edgardo Badoino saranno celebrate lunedì 1° settembre alle ore 15.30 nella parrocchia di San Giorgio ad Albenga, mentre la recita del Santo Rosario è prevista per stasera, domenica 31 agosto, alle 17.00 presso la sua abitazione in via Piamboschi 66, a Cisano sul Neva.