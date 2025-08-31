Spotorno, auto in fiamme all'ingresso dell'autostrada: intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di apprensione intorno alle 19:20 di oggi, domenica 31 agosto, nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Spotorno. Improvvisamente da un'auto si è generato un rogo che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Savona
Un passante, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, è intervenuto utilizzando un estintore in suo possesso per cercare di limitare i danni all'autovettura, alimentata a gasolio.
Gli occupanti del mezzo sono riusciti a lasciarlo in tempo, pertanto non si sono registrati né feriti né intossicati.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco hanno richiesto diverso tempo.