 / Cronaca

Cronaca | 31 agosto 2025, 20:15

Spotorno, auto in fiamme all'ingresso dell'autostrada: intervengono i Vigili del fuoco

Nessun ferito, danni limitati anche grazie all'intervento di un passante che ha usato il proprio estintore

Spotorno, auto in fiamme all'ingresso dell'autostrada: intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di apprensione intorno alle 19:20 di oggi, domenica 31 agosto, nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Spotorno. Improvvisamente da un'auto si è generato un rogo che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Savona

Un passante, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, è intervenuto utilizzando un estintore in suo possesso per cercare di limitare i danni all'autovettura, alimentata a gasolio.

Gli occupanti del mezzo sono riusciti a lasciarlo in tempo, pertanto non si sono registrati né feriti né intossicati.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco hanno richiesto diverso tempo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium