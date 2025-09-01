 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 07:35

Bragno, l’arredo urbano incontra la creatività: inaugurata la panchina d’autore di Massimo Gariano

Collocata sotto la pensilina Magritte, l’opera unisce utilità e creatività, trasformando l’arredo urbano in bellezza condivisa

Cairo Montenotte si arricchisce di un nuovo elemento d’arte urbana. Lo scorso 30 agosto, in occasione del XXI° Memorial Giacomo Briano a Bragno, è stata inaugurata una panchina d’autore firmata dall’artista cairese Massimo Gariano. 

L’opera, collocata sotto la suggestiva pensilina Magritte, unisce funzionalità e creatività, trasformando un semplice arredo urbano in un gesto di bellezza condivisa.

La panchina è il risultato dell’estro di Gariano, da sempre capace di muoversi tra linguaggi artistici differenti, e della preziosa collaborazione con l’azienda Quidam, che ne ha reso possibile la realizzazione.

Graziano De Valle

