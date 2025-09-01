Dall’Irlanda all’Italia: Piana Crixia accoglie il Peregrinus Summer Camp

Sabato 29 agosto, nel centro del Parco Regionale di Piana Crixia, si è tenuta la prima edizione ligure di Peregrinus Summer Camp.

L’assessore Erica Branda ha portato i saluti del sindaco Massimo Tappa e ha dato il via a due ore di dialogo, in italiano e inglese, sul progetto Peregrinus, “un ponte tra Nazioni”. Al centro l’attenzione era sulla figura di San Colombano – via Columbani – e sul cammino da lui percorso dall’Irlanda all’Italia.

L’architetto Bertoncini ha accompagnato i convenuti in un viaggio alla scoperta della comune eredità culturale colombaniana, ispirazione per il dialogo internazionale del progetto Peregrinus, sviluppato dal 2012 dall’associazione culturale Green Butterflies. Maria Paola Chiarlone, responsabile del centro parco, ha approfondito il tema dell’albero, simbolo dell’amicizia che “mette radici” tra Piana Crixia e Myshall (luogo d’inizio del Cammino di San Colombano in Repubblica d’Irlanda), rappresentata da un albero eretto all’ingresso del centro parco. Sono stati scritti messaggi di pace sulle foglie di quercia.

Si sono svolti scambi di saluti tramite due videochiamate tra Piana Crixia, Dublino e Myshall. La musicista Catriona McElhinney Grimes, già ospite a Piana Crixia, ha suonato per i giovani intervenuti, mentre padre Derry Healy, dei Padri Missionari di San Colombano di Dalgan Park a Navan, ha mostrato e suonato la campana simbolo del cammino in Irlanda. Damian Howard e Patsy McLean si sono collegati per testimoniare l’amicizia della comunità di Myshall.

Tra banchi e cartine della scuola, racconti tra storia e geografia, gioco e musica hanno animato il tempo condiviso. L’icona pellegrina di San Colombano e le stampe delle sue citazioni hanno fatto da sfondo alla foto di gruppo, a memoria dell’incontro tra generazioni e cittadini europei in cammino sulle orme del monaco irlandese, che percorse l’Europa e per primo ne scrisse con senso di comunità.

La giornata si è conclusa dolcemente con la merenda preparata dalla Pro Loco. Presente anche una rappresentanza di giovani da Spigno e da Dego.

Ancora una volta, Piana Crixia, luogo colombaniano in Liguria, collegato al dialogo internazionale lungo la Via Columbani in Europa, accoglie e sostiene il progetto Peregrinus.