Meteo, inizio autunno meteorologico con maltempo

Oggi una perturbazione già di forma autunnale interesserà le nostre regioni con piogge e temporali per lo più su Liguria e Piemonte orientale. Da domani rapido miglioramento, e aumento della pressione che ci ripoertà almeno fino a fine settimana in tarda estate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 1 settembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse su Alpi, temporali anche forti tra Liguria centro-orientale, alessandrino e novarese. Poche piogge su pianure occidentali e Liguria di ponente. Miglioramento a partire da ovest in serata.

Temperature in calo nelle massime con valori tra 21 e 24 °C. Venti generalmente deboli variabili, forti raffiche durante i temporali e moderato scirocco tra pomeriggio e sera su Liguria centro-orientale.

Da domani martedì 2 settembre

Bel tempo con residua instabilità domani sui rilievi, poi assenza di fenomeni. Situazione che in tendenza dovrebbe durare fino ad almeno domenica, con possibile instabilità giovedì 4 per lo più sulle Alpi.

Temperature in aumento domani e poi si manterranno stazionarie e intorno alla media del periodo, con la seconda parte della settimana piuttosto gradevole e tardo estiva. I valori massimi saranno generalmente compresi tra 26 e 29 °C, con punte di 30 °C tra sabato edomenica. Minime comprese tra 14 e 20 °C, i valori più alti sulle coste liguri.

Venti domani ancora un po' moderati su Liguria centrale e qualche raffica sulle Alpi, poi da mercoledì sostanzialmente assenti o deboli variabili.

