Pietra Ligure, un’assemblea pubblica contro guerra e riarmo: l’appello del Coordinamento NoRearm NoGuerra

Il Coordinamento NoRearm NoGuerra di Savona lancia un invito alla cittadinanza e ai gruppi del territorio per partecipare a un’assemblea pubblica che si terrà giovedì 5 settembre, alle ore 20.30, presso la Sala Polivalente di via Nino Bixio 13 a Pietra Ligure.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della rete nazionale No Rearm Europe, nata per opporsi ai processi di riarmo e alle politiche che alimentano conflitti internazionali, a partire dall’Ucraina. I promotori sottolineano come oggi, tra guerre in corso e tensioni globali, sia necessario «non disperdere energie, ma coordinarsi in maniera organizzata, andando oltre ideologismi e autoreferenzialità».

«Fra governo repressivo e sinistra collusa unificati nei momenti cruciali a Roma o in Europa, serve cambiare non tanto le motivazioni argomentate, ma i metodi di approccio, di dialogo e aggregazione collettiva senza i quali rimaniamo inefficaci anche fra radicali oppositori», si legge nel documento di convocazione.

L’assemblea sarà quindi un momento di confronto aperto, dove ogni gruppo potrà portare «analisi, intenzioni e proposte», con l’obiettivo di rafforzare le iniziative comuni e promuovere percorsi alternativi alle logiche di profitto e militarizzazione.

I promotori ricordano esempi di pratiche già attive in Italia, dalle cooperative agricole e artigianali all’autoproduzione di energia sostenibile, fino alle esperienze di solidarietà e di mercato alternativo nate nei territori. Tuttavia, ribadiscono, «questo non basta a rompere l’assedio: serve diplomazia, capacità di raccogliere contributi, rompere le catene di omertà e complici silenzi».

Un appello, infine, a portare avanti la mobilitazione contro «grandi opere inutili e miliardari investimenti militari» e a riprendere in mano la cura del territorio, dell’ambiente e della collettività.

«Riprendiamoci il territorio!», conclude l’appello, invitando i cittadini a partecipare numerosi all’incontro di Pietra Ligure.