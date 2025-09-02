Cairo, ponte Italia 61 chiude per consentire lo spostamento della tubazione del gas

Sono in fase di completamento a Cairo Montenotte i lavori di spostamento della tubazione del gas sul ponte Italia 61, e la ditta Italgas Reti Spa ha la necessità di eseguire alcune lavorazioni che richiedono la chiusura temporanea dell'attraversamento al transito veicolare e pedonale in determinati momenti della giornata, dal 3 al 12 settembre.

In particolare, il ponte sarà chiuso dalle 22:00 del 3 settembre fino alle 06:00 del 4 settembre e, successivamente, dalle 09:00 alle 17:00 del 9 settembre. Durante questi intervalli di tempo, né pedoni né automobilisti potranno attraversare il ponte.

Nei restanti giorni, dal 4 al 12 settembre, nell’intersezione tra il ponte Italia 61 e via Adolfo Sanguinetti, sarà istituita una direzione di marcia obbligatoria a destra, per consentire in sicurezza lo svolgimento dei lavori di spostamento della tubazione del gas.