L'Agenda 2026 dei fiori eduli sboccia in tavola: scopri un nuovo modo di cucinare, unendo gusto, profumo e bellezza.

Se pensate che i fiori in cucina siano solo un vezzo estetico, l'Agenda 2026 di Excalibur vi farà cambiare idea. Non è un semplice strumento per segnare appuntamenti, ma un vero e proprio manuale per chi vuole esplorare il mondo affascinante e gustoso dei fiori eduli. Questa nuova edizione si propone di superare l'idea che un fiore sia solo un ornamento, elevandolo a protagonista indiscusso di piatti capaci di sorprendere per gusto, profumo e colore.

L'agenda si basa su una filosofia ben precisa: i fiori sono ingredienti a tutti gli effetti, non semplici decorazioni da lasciare ai margini del piatto. Per questo motivo, il volume offre un percorso sensoriale e didattico per imparare a conoscerli e utilizzarli con competenza.

Tra le novità più interessanti, spiccano le 26 ricette d'autore firmate da chef che hanno fatto dei fiori eduli un pilastro della loro arte culinaria. Dalle proposte del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori a quelle del concorso "Un fiore nel piatto", ideato da Loretta Tabarini, ogni ricetta è una fonte di ispirazione per chi cerca nuove idee e vuole sperimentare. L'agenda non si limita a proporre piatti, ma funge da guida completa per chi si avvicina a questo mondo. Le schede tecniche dettagliate sui principali fiori eduli permettono di impararne le proprietà, i modi migliori per raccoglierli e gli abbinamenti più riusciti. È un vero e proprio vademecum per la sicurezza e la creatività in cucina.

Inoltre, il volume è arricchito da consigli pratici e suggerimenti che guideranno anche i meno esperti. Si tratta di un'opportunità per trasformare ogni pasto in un'esperienza sensoriale indimenticabile, scoprendo come un piccolo fiore possa fare una grande differenza.

Questa edizione speciale si arricchisce anche di una prestigiosa collaborazione con l'associazione Ristoranti della Tavolozza, che condividono la stessa missione: valorizzare l'uso consapevole e competente dei fiori in cucina. Un'unione di intenti che eleva ulteriormente la qualità dei contenuti proposti.

Se amate la natura, la buona cucina e siete sempre alla ricerca di sapori nuovi, l'Agenda 2026 di Excalibur è lo strumento che fa per voi. Un invito a lasciarsi guidare in un percorso inebriante, scoprendo che la bellezza dei fiori può essere anche un piacere per il palato. Una guida pratica che invita a scoprire come un piccolo fiore possa fare una grande differenza, trasformando ogni pasto in un'esperienza sensoriale indimenticabile.

L’agenda ha 132 pagine, un prezzo di copertina di 15,00 euro e sarà disponibile dal 10 ottobre nelle principali librerie e nel sito magazinepress.it

Maggiori info: www.ristorantidellatavolozza.it