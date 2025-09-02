Andora cerca operatori per il nuovo cantiere navale di refitting, varo e alaggio

Il Comune di Andora ha pubblicato un avviso per individuare operatori economici qualificati interessati a presentare proposte progettuali mediante lo strumento di Finanza di progetto previsto dal Codice degli appalti. Il progetto deve essere finalizzato alla realizzazione e gestione di un’area dedita al varo ed alaggio, comprensiva di cantiere navale per refitting da realizzare nel porto di Andora. Il valore stimato dei lavori è di € 513.056,71 per il cantiere navale e di € 180.863,44 per il travel lift che permette lo spostamento delle barche per il varo a mare.

L’Operatore Proponente dovrà sviluppare la proposta progettuale, presentando una progettazione esecutiva del progetto definitivo, già approvato in sede di conferenza dei servizi.

“L’avviso ha lo scopo di attivare un confronto concorrenziale tra più soggetti al fine di individuare, a seguito di valutazione, la proposta progettuale maggiormente rispondente all’interesse pubblico del Comune di Andora -ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Questo intervento è importante perché cambierà la collocazione del cantiere, liberando la banchina. Chiediamo soluzioni progettuali e gestionali certe e innovative che diano servizi qualificati ai diportisti nell’ambito delle opere a terra finalizzate a aumentare l’attrattività del porto turistico”.

La procedura di Finanza di Progetto individua infatti due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma interdipendenti sotto il profilo funzionale: la prima di selezione del progetto giudicato di pubblico interesse, la seconda è la messa a gara di evidenza pubblica del progetto dichiarato di pubblico interesse.

L’operatore economico che intenda partecipare alla procedura di finanza di progetto dovrà presentare, entro le ore 23:59 del giorno 26.10.2025, una proposta di progetto esecutivo del progetto definitivo del comune che ha ottenuto tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni degli Enti preposti coinvolti nella conferenza dei servizi. Tale progetto dovrà avere ad oggetto la costruzione, gestione del punto di varo ed alaggio e del capannone ad uso cantiere navale nel Porto di Andora.

La documentazione relativa che è consultabile nella sezione “indagini di mercato”, al presente link: https://comunediandora.traspare.com/market_surveys

“L’intervento prevede la delocalizzazione e potenziamento della cantieristica navale oggi posizionata in area scoperta sulla diga di sopraflutto che impegna circa 735mq ed interrompe la banchina: è prevista la realizzazione di un capannone per una superficie agibile di circa 277,00 mq, con una copertura ad onda con manto erboso. E’ altresì previsto un’area di pertinenza di circa 1.300 mq per le operazioni di refitting delle barche e dell’arrivo delle stesse, svolte in condizioni di sicurezza perché delimitate dalla viabilità carrabile portuale – illustra il sindaco Demichelis - E’ prevista anche un’area dedicata all’alaggio dei natanti in fregio all’area esterna del cantiere navale, dalla quale con un travel lift sarà possibile posizionare le barche in acqua tramite pontili dedicati alla sosta del travel lift”.