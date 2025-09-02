Disordini al Prolungamento, lo staff del "Savona Street Fest" si dissocia: "Associare i giovani alla violenza significa oscurare il vero valore di ciò che è stato costruito"

Un litigio tra cugini con tentata aggressione alla polizia locale e una maxi rissa tra giovani, con l'organizzazione che però si smarca dagli accaduti specificando che soprattutto il secondo fatto di cronaca, è avvenuto nelle ore successive ai concerti.

Gli organizzatori del "Savona Street Fest", evento che si è svolto da venerdì 29 a domenica 31 agosto al Prolungamento, hanno voluto dire la loro sui fatti di cronaca che hanno visti protagonisti nella notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica gruppi di ragazzi, anche minorenni.



"Negli ultimi giorni alcuni articoli di cronaca hanno collegato episodi di violenza accaduti in città al Savona Street Fest, nonostante tali fatti siano avvenuti in orari successivi alla chiusura della manifestazione o abbiano riguardato persone non partecipanti direttamente all’evento. È importante chiarire che il Festival non ha nulla a che vedere con gli episodi riportati. Al contrario, in una sola circostanza verificatasi in concomitanza con l’evento, il personale dell’organizzazione è intervenuto immediatamente a supporto delle forze dell’ordine, dimostrando la solidità della macchina organizzativa - spiegano dallo staff dell'evento - In tre giorni di iniziative il Savona Street Fest ha visto la partecipazione di circa duemila-tremila persone a sera, anche in momenti di grande afflusso come l’area concerti, senza alcun problema di sicurezza o disordine. È dunque evidente che i due episodi di cronaca rappresentino una percentuale minima e marginale rispetto all’andamento complessivo di una manifestazione che si è svolta in modo sereno e nel pieno rispetto delle normative. Ridurre il racconto del Festival a un titolo sensazionalistico che associa i giovani alla violenza significa oscurare il vero valore di ciò che è stato costruito".

"Il Savona Street Fest è nato e cresciuto grazie all’impegno di oltre cento under 35, che hanno lavorato con passione ed energia per restituire vita e significato a uno spazio urbano da tempo poco utilizzato. Per tre giorni il Prolungamento è tornato a essere un luogo di incontro, cultura e socialità, accendendo una luce nuova sulla città e dimostrando come le giovani generazioni possano essere protagoniste di processi di rigenerazione e partecipazione. Scegliere di raccontare i giovani solo attraverso le cronache nere ha un effetto chiaro: toglie loro la voglia di mettersi in gioco, di costruire, di provare a cambiare le cose - concludono - Il Festival non è stato 'caos' né 'disordine'. ma una festa di comunità, musica e creatività che ha dimostrato di saper coinvolgere migliaia di persone in modo positivo. Per questo chiediamo che venga raccontato per ciò che realmente è: un’esperienza unica per Savona, frutto del protagonismo giovanile e di un grande lavoro collettivo, che merita di essere riconosciuta e valorizzata, non ridotta a un facile stereotipo".