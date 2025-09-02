Loano, scontro tra due scooter in una rotonda sull'Aurelia: due persone in codice giallo

Non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze le persone coinvolte; qualche ripercussione c'è invece stata sul traffico.

Questo il bilancio dell'incidente verificatosi nel primo pomeriggio odierno, intorno alle 14:45, all'interno della rotonda sull'Aurelia a Loano, all'incrocio con via Trento e Trieste e via Carducci. Nell'impatto sono stati coinvolti due motocicli, con una dinamica non ben chiarita.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento di due ambulanze della Croce Rossa loanese e della Polizia locale, i primi per prestare i soccorsi del caso e i secondi invece per i rilievi del caso e regolare il traffico, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni per diversi minuti.

Le due persone a bordo dei veicoli, una donna sulla cinquantina e un uomo di circa trent'anni, sono stati ricoverati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.