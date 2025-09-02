A Savona torna la fiera di San Bartolomeo con percorsi tematici, talk show e attività nella natura

"Quest’anno la Fiera sarà più che mai un’esperienza immersiva, pensata per chi vuole scoprire – o riscoprire – il valore del territorio savonese attraverso attività all’aperto, percorsi tematici, incontri culturali, laboratori creativi e una rinnovata area street food pronta a sorprendere i visitatori con i sapori autentici della Liguria e non solo". Così l'assessore Gabriella Branca sulla Fiera di San Bartolomeo, in programma dal 5 al 7 settembre.

Tra i protagonisti di questa edizione, anche i produttori emergenti della zona, agricoltori e artigiani, oltre a un’area dedicata a talk e incontri; ampio spazio sarà riservato ai giovani e ai bambini con attività pensate per educare al rispetto della natura divertendosi.

Un'occasione unica per vivere la campagna a pochi minuti dal mare. Focus sul futuro del territorio :

Venerdì 5 settembre alle ore 16.00 la fiera ospiterà un incontro di formazione organizzato da Cersaa dal titolo “Come il cambiamento climatico ha cambiato e cambierà in futuro la produzione agricola e la gestione del territorio boschivo” (saranno riconosciuti crediti formativi per i dottori agronomi e dottori forestali).

Seguirà alle 17.30 il dibattito sullo sviluppo delle aree interne, un momento di confronto su temi attualissimi come sostenibilità, spopolamento, valorizzazione del territorio, con la partecipazione di amministratori, esperti e imprese locali. Interverrà il Sindaco di Savona insieme ai Sindaci dell’entroterra.

Alla Fiera ci saranno inoltre:

• Escursioni guidate e tour in MTB

• Laboratori creativi per tutte le età

• Due giorni di esposizione con animali da fattoria e battesimo della sella

• Musica live, degustazioni, food truck e birre artigianali del territorio

• Artigianato artistico, piante, miele, formaggi e conserve

• Spazio associazioni e volontariato locale

È stata inoltre predisposta una navetta gratuita che collegherà Santuario alla fiera nei giorni di sabato e domenica.