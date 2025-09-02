Albissola, l'estate continua sulle note del rock: sabato 6 settembre c'è Guitar of Legend

L’estate ad Albissola non è ancora finita, e sabato 6 settembre lo dimostrerà una serata imperdibile. Alle ore 21:15, Piazza della Concordia si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per ospitare Guitar of Legend, uno spettacolo musicale e narrativo che celebra le grandi icone del Rock e del Blues.

L’appuntamento fa parte della rassegna musicale “Notti di Note”, che anima le serate estive con eventi dedicati alla musica d’autore, alle emozioni dal vivo e alla valorizzazione del talento artistico.

Protagonista della serata sarà la grande musica, con il chitarrista e cantautore ligure Matteo Garbarini, artista poliedrico noto per la sua intensità espressiva sulle 6 corde e per le sue composizioni originali. Tra i suoi lavori più apprezzati, la colonna sonora del film Vivo! di Alfonso Cioce, da cui è stato tratto il singolo Living Sky, premiato al Festival Internazionale del Videoclip Musicale durante la settimana del Festival di Sanremo 2022. Il videoclip ha ricevuto una calorosa accoglienza anche al Lucca Comics & Games, dove è stato presentato in anteprima.

Sul palco, Garbarini sarà accompagnato dai Groove Monkey – Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria – in un viaggio sonoro che attraversa decenni di musica leggendaria. Il repertorio renderà omaggio a giganti come Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, John Mayer, The Beatles, Rolling Stones, U2 e David Bowie.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, le voci narranti di Alfa e Mr. Rock accompagneranno il pubblico con storie, aneddoti e riflessioni sui protagonisti della scena musicale internazionale e italiana. Non mancheranno tributi a Battisti e De André, figure che hanno rivoluzionato la musica d’autore con parole e melodie indimenticabili.

Guitar of Legend sarà molto più di un concerto: sarà un’occasione per riflettere, attraverso la musica, su temi universali come pace, rispetto e libertà, valori che la musica sa evocare con forza e delicatezza.

L'ingresso è libero. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica, le storie e le emozioni vere. Albissola vi aspetta sotto le stelle, per una notte da ricordare.