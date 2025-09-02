Differenziata a Savona, un lettore: "Città mai così sporca e piena di topi e formiche come ora"

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore.

"Concordo con quanto riferito e descritto da molti cittadini. Non sono savonese ma mia madre vive qui da oltre 50 anni e non ho mai visto a città sporca e piena di topi, scarafaggi e formiche come in questo periodo.

Se si é pensato di far bene modificando la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ci si rende conto di aver sbagliato, perché non fare marcia indietro? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.

Affacciato alla finestra del 3° piano di via Santa Lucia 1 ho visto decine di topi correre sul tetto del benzinaio sotto casa all'angolo, mai visti prima e ho la casa invasa da formichine.

Ma che Savona vogliono avere? Peccato perché era una delle città più pulite e in ordine che abbia mai visto e io vengo dell'Emilia Romagna. Una indecenza!

Distinti saluti.

Massimo Pilatone"