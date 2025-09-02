 / Porta a porta a Savona: voce ai cittadini

Porta a porta a Savona: voce ai cittadini | 02 settembre 2025, 16:11

Differenziata a Savona, un lettore: "Città mai così sporca e piena di topi e formiche come ora"

"Ma che Savona vogliono avere? Peccato perché era una delle città più pulite e in ordine che abbia mai visto"

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore.

"Concordo con quanto riferito e descritto da molti cittadini. Non sono savonese ma mia madre vive qui da oltre 50 anni e non ho mai visto a città sporca e piena di topi, scarafaggi e formiche come in questo periodo. 

Se si é pensato di far bene modificando la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ci si rende conto di aver sbagliato, perché non fare marcia indietro? Sbagliare è umano, perseverare è  diabolico. 

Affacciato alla finestra del 3° piano di via Santa Lucia 1 ho visto decine di topi correre sul tetto del benzinaio sotto casa all'angolo, mai visti prima e ho la casa invasa da formichine. 

Ma che Savona vogliono avere? Peccato perché era una delle città più pulite e in ordine che abbia mai visto e io vengo dell'Emilia Romagna. Una indecenza! 

Distinti saluti. 
Massimo Pilatone"

Lettera firmata

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium