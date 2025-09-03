Il Ventolin scarseggia nel Savonese: cresce la preoccupazione tra i pazienti asmatici

Nel Savonese è emergenza per tantissime di persone affette da asma e Bpco: il Ventolin, uno dei farmaci più utilizzati per il sollievo immediato delle crisi respiratorie, risulta irreperibile in molte farmacie del territorio. La carenza riguarda anche il suo equivalente generico, rendendo ancora più critica la situazione per un numero elevato di pazienti, anche giovani, che fanno affidamento su questo broncodilatatore a base di salbutamolo per respirare.

Il salbutamolo, principio attivo del Ventolin, agisce rapidamente dilatando le vie aeree e riducendo l'oppressione toracica. L’improvvisa indisponibilità del farmaco sta generando non solo gravi difficoltà cliniche, ma anche forti ripercussioni psicologiche tra i pazienti, spesso sopraffatti da ansia e panico.

La stessa azienda produttrice ha informato le farmacie di problemi nella catena produttiva. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è già intervenuta con una direttiva datata 11 luglio 2025, includendo il Ventolin tra i medicinali la cui esportazione all’estero è vietata, al fine di arginare la carenza sul mercato nazionale. Tuttavia, il farmaco era già segnalato come “carente” sin dal 2022.

La crisi non si limita ai pazienti asmatici. Anche il Creon, medicinale a base di enzimi pancreatici impiegato nel trattamento della fibrosi cistica, della pancreatite e di alcuni tumori del pancreas, è sempre più difficile da reperire, aggravando ulteriormente il quadro della disponibilità farmaceutica sul territorio.